Şahbaz Şerif’ten İklim Değişikliği Çağrısı - Son Dakika
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Şahbaz Şerif’ten İklim Değişikliği Çağrısı

Pakistan Başbakanı, iklim değişikliğiyle mücadele için esnek mali desteğin önemine vurgu yaptı.

07.02.2025 19:47
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine dirençli altyapı inşa etmek için "esnek" mali desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen uluslararası iklim değişikliği konferansında konuştu.

Pakistan'ın iklim değişikliğine katkısının, yüzden 1'den az olmasına rağmen iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğuna işaret eden Şerif, "Esnek mali destek olmadan, iklim adaptasyonu ve yeşil dönüşüme giden yol zor olmaya devam edecektir." dedi.

Şerif, Pakistan'da 2022'deki sel felaketi nedeniyle yaklaşık 33 milyon kişinin yerinden olduğunu hatırlatarak bu trajedinin iklim değişikliğini uzak bir tehdit olmaktan çıkardığını, acil bir eylem çağrısına dönüştürdüğünü dile getirdi.

Konferansta konuşan uzmanlara göre, Pakistan'ın iklim değişikliği sorunlarıyla başa çıkabilmesi için 2050 yılına kadar yıllık 40 milyar ila 50 milyar dolar yatırım yapması gerekiyor.

Sürekli ve uzun süreli kuraklıkların yanı sıra şiddetli seller ve uzun süreli sıcak hava dalgaları Pakistan ekonomisine zarar veriyor.

Ülkede, seller 2022 yılında ülkenin üçte birini sular altında bırakarak 1700 kişinin ölümüne ve 30 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açmıştı.

Ocak 2023'te İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen bir konferansta, sel felaketinin ardından çok taraflı finans kuruluşları ve ülkelerden Pakistan'a yaklaşık 10 milyar dolar değerinde yardım taahhüdünde bulunulduğu ancak yalnızca bunun 2,8 milyar dolarının ülkeye gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Politika, Pakistan, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahbaz Şerif’ten İklim Değişikliği Çağrısı - Son Dakika

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