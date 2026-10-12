Sahil Güvenlik, Didim\'de motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişiyi kurtardı

Sahil Güvenlik, Didim'de motor arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişiyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didim açıklarında motor arızası yüzünden sürüklenmeye başlayan teknedeki 2 kişi, dün 02.45 sıralarında telsizle yardım talep etti. Sahil Güvenlik botu TCSG-912 bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi kurtardı; tekne yedeklenip Cennetköy Plajı'na çekildi.
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün saat 02.45 sıralarında meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (TCSG-912) sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken, tekne yedeklenerek Cennetköy Plajı'na getirildi.
Kaynak: DHA
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