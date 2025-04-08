Sahipsiz Hayvan Sorunu İçin Kalıcı Çözümler Üretilecek - Son Dakika
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Sahipsiz Hayvan Sorunu İçin Kalıcı Çözümler Üretilecek

Sahipsiz Hayvan Sorunu İçin Kalıcı Çözümler Üretilecek

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ağrı'da düzenlenen toplantıda sahipsiz hayvan sorununa yönelik yeni düzenlemeleri anlattı. Turan, konuya ilişkin yürütülen çalışmaların kamu güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

08.04.2025 16:52
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: "Sahipsiz hayvan sorununu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"

AĞRI - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ağrı'da düzenlenen Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı'nda, sahipsiz hayvan sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dizi ziyaret kapsamında Ağrı'ya geldi. Ağrı Valiliği'nde Vali Mustafa Koç ve il protokolü tarafından karşılanan Turan, Valilik şeref defterini imzalamasının ardından, "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" çerçevesinde düzenlenen "Ağrı Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Vali Mustafa Koç'un da başkanlık ettiği toplantıya, ilgili kurum amirleri de katılım sağladı. Toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonuna yönelik il genelinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Turan, sahipsiz hayvanlar konusunun yalnızca hayvan hakları açısından değil, kamu güvenliği açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Sokakların güvenliği esastır"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Turan, konunun yalnızca hayvan hakları açısından değil, kamu güvenliği açısından da önemli olduğunu vurguladı:

"Bugün Ağrı'da olmamızın sebebi, ülkemizin önemli bir sorununu masaya yatırmamızdır. Zaman zaman çocuklarımız sahipsiz hayvanlar nedeniyle yaralanıyor, bazı durumlarda hayatlarını kaybediyorlar. Oysa sokakların güvenliği esastır. Bu güvenlik ister insandan, ister trafikten, isterse sahipsiz hayvandan kaynaklansın, hepsi önemlidir."

"Bu mesele siyasetin değil, güvenliğin konusudur"

Turan, 9 ay önce yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle birlikte tüm kurumlara yeni sorumluluklar yüklendiğini belirterek, meseleyi siyasi tartışmalardan uzak tutmak gerektiğinin altını çizdi:

"Kanun çıktığında gereksiz siyasi polemikler yaşandı. Oysa bu konu siyasetin değil, tamamen güvenlik meselesidir."

"10 bin sahipsiz hayvan büyük bir risktir"

Ağrı'daki sahipsiz hayvan sayısına dikkat çeken Turan, sayının kontrolsüz artışının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu ifade etti:

"Ağrı'da yaklaşık 10 bin sahipsiz hayvan var. Bu çok büyük bir sayı ve biz bu riskin daha da büyümesini istemiyoruz."

"Katliam olmadı, çözüm insani standartlarla sağlanacak"

Bazı çevrelerin "katliam olacak" söylemine sert yanıt veren Turan, düzenlemelerin tamamen insani ve uluslararası standartlara uygun olduğunu vurguladı:

"Katliam olacak denildi. Peki oldu mu? Hayır. Biz bu işi uluslararası standartlarla, insani ve vicdani şekilde çözmek istiyoruz."

"Geçici, doğal yaşam alanları kurulacak"

Yeni süreçte barınakların doğayla uyumlu ve hızlı inşa edilebilir yapılar olacağını belirten Turan, projelerin detaylarını şöyle paylaştı:

"Bahsettiğimiz barınaklar büyük, betonarme yapılar değil. Hayvanların da mutlu olabileceği, betonun bulunmadığı, yaş ve ırklarına göre ayrılmış doğal alanlardan oluşacak."

"Belediyeler görevini yapmazsa denetim ve yargı devreye girer"

Yeni yasayla birlikte belediyelerin sorumluluklarının arttığını hatırlatan Turan, görevini yerine getirmeyen kurumlara karşı ciddi yaptırımların uygulanacağını söyledi:

"Şehrimizde bir çocuk hayatını kaybedecek ama bunun bir sorumlusu olmayacak mı? Olacak. Belediyeler görevini yapacak. Aksi takdirde denetim ve yargı süreci işletilecektir."

"Hayvana zulüm günahtır, suçtur"

Turan açıklamasının sonunda, hayvanlara şiddetin asla kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Elbette, hayvana zulüm günahtır, haramdır ve kanunen suçtur. Kimseye zulmetmeyeceğiz. Amacımız, onları usulüne uygun şekilde barınaklarda misafir etmek."

Kaynak: İHA

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