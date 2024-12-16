Sahte Alkol Üretimine Yönelik \'Çengel-11\' Operasyonu: 85 Gözaltı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol üretimi yapanlara yönelik 81 ilde 'Çengel-11' operasyonları düzenlediğini belirterek, 85 şüphelinin gözaltına alındığını ve 40 bin litre sahte alkol ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 'Çengel-11' operasyonları düzenlendiğini belirtti. 81 ilde 10 günde düzenlenen operasyonlarda; 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini, 85 şüphelinin de yakalandığını belirten Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.