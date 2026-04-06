Sahte Belgelerle İkamet İzni Eylemi: 51 Şüpheli Yakalandı

06.04.2026 08:47
İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte belgelerle ikamet izni aldıran 51 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 51 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarların değerlendirilmesi ve yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan ön araştırmada sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin, ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yaptıklarını, tamamen sahte belgeler düzenlediklerini ve sahte içerikli taahhütnamelerle göçmen kaçakçılığı suçunu işlediklerini belirledi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında sahte belgelerle usulsüz olarak ikamet izni alan 441 kişinin izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin başladığı belirtildi.

Kaynak: AA

