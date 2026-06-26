Sahte Belgelerle Usulsüz Emeklilik Çetesi Çökertildi

HATAY'da, yurt dışında çalışmış gibi gösterilen kişilere sahte belgeler düzenleyerek usulsüz emeklilik sağladıkları ve kamuyu yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir şebekenin, daha önce yurt dışında çalışmış veya hiç çalışmamış kişiler adına sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Şüphelilerin, bu kişileri uzun süre yurt dışında çalışmış gibi göstererek usulsüz şekilde emekli olmalarına aracılık ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Soruşturmada, toplam 72 kişi için usulsüz işlemlerin yapıldığı, bunlardan bir kısmının emekli olduğu, bir kısmının ise emeklilik işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca irtibatlı oldukları şirket sahipleriyle birlikte hareket ederek gerçekte çalışmayan bazı kişileri sigortalı gösterdikleri, usulsüz emeklilik işlemlerine 2011 yılından bu yana aracılık ettikleri ve sahte pasaport ile çeşitli resmi belgeler düzenleyerek kamuyu yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları saptandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Zarara Uğratmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarına karıştığı tespit edilen 9 kişinin yakalanmasına yönelik 23 Haziran saat 06.00'da Hatay'da 6, Ankara'da ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 kişiye ait pasaport, 2 adet Arapça yazılı başkasına ait kimlik kartı, 3 bin 510 ABD doları, 21 bin TL, yurt dışı hizmet borçlanmasına ilişkin çok sayıda belge ile çeşitli dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçu kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde toplam 48 şüpheli ile 14 bilgi sahibi kişinin ifadesi alınırken, 1 kişi daha şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Samandağ Adliyesi'ne sevk edilen 9 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'su tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.