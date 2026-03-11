Sahte Plakalara Süre Uzatıldı - Son Dakika
Sahte Plakalara Süre Uzatıldı

11.03.2026 12:56
Bakan Çiftçi, sahte plakalara karşı cezaların 1 Nisan'a kadar uygulanmayacağını açıkladı.

(TBMM) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalarla ilgili "Sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte. Bununla ilgili herhangi bir esnetme yok. Ama vatandaşımız mağdur olmasın, herhangi bir sıkıntıya girmesin diye oynanan plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar süre verildi. O döneme kadar rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Uygulanan cezaları da sileceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin APP plakalarla ilgili sorularını yanıtladı. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme, 27 Şubat tarihinde yürürlüğe girmişti. APP plakalarla ilgili de sahada bir sıkıntı ve yığılma olduğunu gördüm. Hatta cuma günü memleketim Konya'da da vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğunu görünce bununla ilgili bir tedbir almamız gerektiğini değerlendirdik. APP plakalarla ilgili, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz. Onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onlara herhangi bir cezai işlem uygulamayacağız. Yalnız vatandaş plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde herhangi bir oynama, değişiklik yapmışsa bunun 4 bin lira para cezası var."

"Sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte"

Bir de yetkin olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var. Biz bunlara 'sahte plakalar' diyoruz. Bununla ilgili 140 bin lira civarında ceza şu anda yürürlükte. Bu konuyla ilgili güvenlik boyutu var, terörle mücadele boyutu var, uyuşturucuda kullanılması var, düzensiz göçte kullanılması var… Yani kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte. Bununla ilgili herhangi bir esnetme yok. Ama vatandaşımız mağdur olmasın, herhangi bir sıkıntıya girmesin diye bu bahsettiğim oynanan plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar süre verildi. O döneme kadar rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Uygulanan cezaları da sileceğiz."

"Yönetmelikteki kurallara uyulmadığı zaman plaka tanıma sistemleri tanımıyor"

Bakan Çiftçi, "plaka tanıma sistemleri APP plakaları tanımıyor mu?" sorusuna, "Sahte plakalar takıldığı zaman, başka bir araçtan kopyalanmış da olabilir, işin kamu güvenliği boyutu var. Tanımıyor tabii ki. Çünkü onlar standartlara uygun değil. Plakaların ne şekilde takılacağı yönetmelikte tarif edilmiş. Yönetmelikteki kurallara uyulmadığı zaman plaka tanıma sistemleri de tanımıyor. Kimin ne maksatla kullandığını da bilemiyoruz." yanıtın verdi.

Bakan Çiftçi, bir başka soruyu yanıtlarken de araçlardaki multimedya sistemleri üzerinde de çalışıldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

