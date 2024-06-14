Saimbeyli Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ekmeği 1 Liraya Satacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saimbeyli Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ekmeği 1 Liraya Satacak

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde belediye fırınından ekmeğin 1 liraya satılacağını açıkladı. Sosyal belediyecilik kapsamında yapılan bu uygulama ile vatandaşlar uygun fiyatlarla ekmek temin edebilecek.

14.06.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde belediye fırınından ekmeğin 1 liraya satılacağını açıkladı.

Dal, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik kapsamında ekmeğin belediye fırınlarında 1 liraya satılacağını belirtti.

Belediye Fırını Halk Ekmek Fabrikası Genel Sorumlusu Ali Can Yener de ekmeklerin 5'erli paketler halinde satılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Saimbeyli, Ekmek, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saimbeyli Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ekmeği 1 Liraya Satacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:17:31. #1.12#
SON DAKİKA: Saimbeyli Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ekmeği 1 Liraya Satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement