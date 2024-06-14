Saimbeyli Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ekmeği 1 Liraya Satacak

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde belediye fırınından ekmeğin 1 liraya satılacağını açıkladı.
Dal, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik kapsamında ekmeğin belediye fırınlarında 1 liraya satılacağını belirtti.
Belediye Fırını Halk Ekmek Fabrikası Genel Sorumlusu Ali Can Yener de ekmeklerin 5'erli paketler halinde satılacağını kaydetti.
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