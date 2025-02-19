Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "Saimbeyli İlçe İvmelendirme Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Saimbeyli Kaymakamlığı ve Saimbeyli Belediyesi tarafından organize edilen çalıştay, Saimbeyli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Çalıştayda, ilçenin ekonomik açıdan geliştirilmesi için yapılabilecek konular ele alındı.
Programa, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve diğer ilgililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de Ekonomik Gelişim Çalıştayı - Son Dakika
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