Sakarya Adapazarı'da silahlı saldırıda iki kişi bacaklarından yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'da silahlı saldırıda iki kişi bacaklarından yaralandı

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Sakarya Adapazarı\'da silahlı saldırıda iki kişi bacaklarından yaralandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir sitenin alanında silahlı saldırıya uğrayan iki kişi bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı; polis, birinin eski eşi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Yağcılar Mahallesi 1423. sokakta bulunan bir sitenin alanında B.N.D (27) ile E.Ç (19) silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda bacaklarından yaralanan B.N.D ve E.Ç sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, B.N.D'nin eski eşi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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