Sakarya Adapazarı\'nda araçta 10 bin 700 gümrük kaçağı kozmetik ele geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta, 10 bin 700 gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden sahte ve güvensiz kozmetik ürünlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda otoyolun Adapazarı gişelerinde M.Y'nin (30) kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 bin 700 kozmetik ürün bulundu.

M.Y. gözaltına alındı, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.