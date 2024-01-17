Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koçer, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş" ve Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" fotoğraflarına oy veren Koçer, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" ve Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Yassine Gaidi'nin "Umut ve Korku" ile Ali Atmaca'nın "İstikbal Göklerde", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" ve ???????Mostafa Alkharouf'ın "İlk kıblede namaz" fotoğraflarını oylayan Koçer, "Spor" kategorisinde ise Emre Ayvaz'ın "Savunma duvarı" ile Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" karelerini tercih etti.