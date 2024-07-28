Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmetiyle Gençlere Destek Oluyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmetiyle Gençlere Destek Oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmetiyle Gençlere Destek Oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye başlayacak gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla başlattığı tercih danışmanlığı hizmeti büyük ilgi görüyor. Belediye bünyesinde görevli uzmanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak gençlere doğru yönlendirme sağlıyor. Ücretsiz danışma ve rehberlik noktasına yoğun ilgi gösteren gençler, uzmanlardan destek alarak gelecekleri için en doğru seçimi yapma imkanı buluyor. Danışmanlık hizmeti, 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

28.07.2024 16:01
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Sakarya Büyükşehir Belediyesince üniversiteye başlayacak gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak için başlatılan tercih danışmanlığı hizmeti yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak gençler, belediye bünyesinde görevli uzmanlarla doğru yöne teşvik ediliyor.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde 22 Temmuz'da açılan ücretsiz danışma ve rehberlik noktasına yoğun ilgi gösteren gençler, gelecekleri için en doğru seçimi yapma adına uzmanlardan destek alıyor.

Hizmet sayesinde tercih dallarını öğrendiğini belirten öğrenci Vesile Sürmeneli, "Hocamız bize çok yardımcı oldu, görüşmenin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Burada aldığım hizmetle daha değişik dallarda tercih yapabileceğimi öğrendim." ifadesini kullandı.

Danışmanlık hizmetinin doğru üniversiteyi seçmesinde çok katkısının olacağını düşündüğünü belirten Esat Fahri de rehberlik noktasını herkese tavsiye etti.

Muhammet Enes Şahin ise belediyenin bu hizmeti başlatmasının çok değerli olduğunu ifade ederek, alanında uzman kişilerden fikir almalarının tercih süreçlerini çok etkileyeceğini kaydetti.

Uzman tercih danışmanı İsmail Yunteç de öğrencilerin geleceklerine ve kariyer planlarına destek olmaya çalıştıklarını belirterek, gençleri buraya beklediklerini bildirdi.

Ücretsiz danışmanlık hizmeti, 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmetiyle Gençlere Destek Oluyor - Son Dakika

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