Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi'nden Yürüyüş Etkinliği - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi'nden Yürüyüş Etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi\'nden Yürüyüş Etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğinde, 65 yaş üstü bireyler fizik tedavi uzmanı eşliğinde egzersiz hareketleri yaparak keyifli bir gün geçirdi. Adapazarı Belediyesi ise mayıs ayı olağan meclis toplantısında 2023 mali yılı bütçe ve taşınır kesin hesabını oy çokluğuyla kabul etti.

13.05.2024 15:33
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlıların sağlıklı ve dinç kalması, sosyal yaşamın merkezinde yer alması için YADEM tarafından çeşitli aktiviteler yapılıyor.

Bu kapsamda İl Ormanı Tabiat Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe katılan 65 yaş üstü bireyler, fizik tedavi uzmanı eşliğinde egzersiz hareketleri yaptı.

Daha sonra orman içinde uzun yürüyüşe çıkan yaşlılar, birbirleriyle sohbet ederek keyifli bir gün geçirdi.

Adapazarı Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Adapazarı Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, 2023 mali yılı bütçe ve taşınır kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme yapan meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Işıksu, "810 milyon liralık 2023 yılı bütçemizin gerçekleşme oranları gelirde yüzde 97, giderde 96,61. Komisyonumuza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Haziran ayı olağan meclis toplantısı, 3 Haziran'da saat 11.00'de yapılacak.

Kaynak: AA

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