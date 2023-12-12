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Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı

Sakarya'da yapılan bir operasyonda, Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı ve organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, göçmenler geri gönderme merkezlerine sevk edilecek.

Sakarya\'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı
12.12.2023 - 10:11,  Güncelleme: 10:11
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Sakarya'da 16 düzensiz göçmenin yakalandığı olaya ilişkin organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün dinlenme tesisi civarında önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri taksiyi takibe aldı.

Taksilerin beklediği bölgede ve çevresinde arama gerçekleştiren ekipler, Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 taksiye de el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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