Sakarya\'da Aksa Çocuk Şenliği Düzenlendi

Sakarya'da "Aksa Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.
Mirasımız Kudüs Derneği Sakarya gönüllülerince Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 50 çocuk katıldı.
Harita sunumuyla başlayan programda, marşlar eşliğinde yüz boyama, masal okuma, bilmecenin ardından çocuklara ödüller verildi.
Katılımcıların boykota davet edildiği etkinlikte, gökyüzüne balon uçuruldu, çocuklara ikramda bulunuldu ve çeşitli oyunlar oynandı.
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