Sakarya'da Arıcılık Eğitimi

19.04.2026 17:34
Sakarya'da öğrencilere arıların ekosistemdeki rolü ve arıcılık eğitimi verildi.

Sakarya'da arıcılığın önemine dikkati çekmek ve ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Kartal Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliğince yürütülen "Arı Dostum Olur Musun?" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Arı Yetiştiriciler Birliği tarafından Adapazarı ilçesindeki TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrencilere arıların doğadaki rolü, yaşam alanlarının korunması, bal ve diğer ürünler hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere ilk olarak arının anatomisi ve ürünlerine ilişkin görseller eşliğinde teorik sunum yapıldı.

Daha sonra sergi alanında uygulamalı eğitime katılan öğrenciler, kovanları inceleyerek bal, polen ve propolis gibi ürünleri tanıdı, balmumunu gözlemledi.

"Arılar, doğal ekosistem dengesinin korunmasında kritik role sahip"

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, projenin çocuklara arının yaşam döngüsünü ve doğadaki rolünü anlatmayı amaçladığını belirterek, "Eğitimlerde arıların yumurtadan çıkışı, petek oluşturması, bal, polen ve propolis üretimi gibi süreçler anlatılıyor. Ayrıca arıların bitkisel üretim ve doğal ekosistem dengesinin korunmasında kritik role sahip olduğu aktarılıyor." ifadesini kullandı.

Çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ör, bu kapsamda çocukların hem doğayı hem de arıları koruma bilinci kazandığını kaydetti.

Kartal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörü veteriner hekim Melahat Özbek ise okulları gezerek eğitimler düzenlediklerini dile getirerek, "Çocukların arının önemini anlaması için yola çıktık. Bugüne kadar 15 binden fazla çocuğa ulaştık ve şu an 32'nci okulumuzdayız. Özellikle çocuklar arıları ve diğer canlıları ilk kez gördüklerinde büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşıyor. Bu sayede arının değerini daha iyi kavrıyorlar." şeklinde konuştu.

Öğrenciler Defne Tufan ve Ali Tayyar da arıları yakından görme fırsatı bulduklarını aktararak, arıcılıkla ilgili birçok bilgi edindiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 17:55:51. #7.13#
