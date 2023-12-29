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Sakarya'da Doğal Gaz Sızıntısı: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Doğal Gaz Sızıntısı: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz sızıntısı sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sakarya\'da Doğal Gaz Sızıntısı: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
29.12.2023 - 12:40,
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SAKARYA'da, 3'ü çocuk, 6 kişi, evde, doğal gaz sızıntısından etkilenip, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Tepe Sokak'taki evde meydana geldi. Aile fertleri bulantı, kusma ve halsizlik sebebiyle rahatsızlanıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilendiği belirlenen anne T.A. (40) ile çocukları I.A. (9), K.A. (9) ve Y.A. (3) ile evdeki akrabaları R.Ü. (68) ve E.K. (63) ilk müdahalelerinin ardından, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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