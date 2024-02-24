Sakarya'da Evde Ölü Bulunan Kişi - Son Dakika
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Sakarya'da Evde Ölü Bulunan Kişi

Sakarya\'da Evde Ölü Bulunan Kişi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Coşkun E, yakınları tarafından haber alınamayınca evinde ölü bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Coşkun E'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

24.02.2024 20:47
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu.

Aziziye Mahallesi 369. Sokak'ta bir apartmanda oturan Coşkun E'den (68) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ekipleri, Coşkun E'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Coşkun E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Coşkun E'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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