Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı, bir ikamet ile iş yeri mühürlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçesinde fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı, fuhuş yapıldığı tespit edilen bir ikamet ile iş yeri mühürlendi.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?