SUBÜ'de 5. Geleneksel Türk Kültürü ve Kariyer Festivali - Son Dakika
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SUBÜ'de 5. Geleneksel Türk Kültürü ve Kariyer Festivali

SUBÜ\'de 5. Geleneksel Türk Kültürü ve Kariyer Festivali
10.06.2026 14:31
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"5. Geleneksel Türk Kültürü ve Kariyer Festivali"nde Türk kültürünü tanıtan etkinlikler düzenlendi, katılımcılar sektör temsilcileriyle tanışma, kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme imkanı buldu

Sakarya'da "5. Geleneksel Türk Kültürü ve Kariyer Festivali" gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerini toplumun farklı kesimleriyle bir araya getirme amacıyla Esentepe Yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin 100'den fazla ülkeden 5 bine yakın öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sarıbıyık, üniversitenin kültürel ve ticari paylaşım merkezi olduğunu belirterek, "Biz inanıyoruz ki gönül coğrafyamızdaki insanlara karşı borcumuz var. ya gidip bunu yerine getireceğiz ya da onları burada eğitip geri gönderdiğimizde bizim temsilcimiz, elçimiz olarak çalışacaklar. Sadece kültür değil, ticaret elçisi de olacaklar. Burada hem birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Hem iş dünyası hem de öğrenciler olarak gelecekte ticari ilişkileri de buradan sonra kurgulamak zorundayız çünkü kariyer, okula başlayınca başlayan bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 350 bin civarında uluslararası öğrenci olduğunu aktaran Sarıbıyık, "İnanıyorum ki Türkiye'de bu eğitimi alan insanlar, geleceğin yaşanabilir dünyasını kurgulamakta etkin rol alacaktır. Bu öğrencilerimiz ayrıcalıklıdır diye düşünüyorum çünkü çoğu zaman başka şehirde bile okumayı düşünürken bu öğrencilerimiz ülkelerinden Türkiye'ye gelip okumayı tercih ettiler. Bu tercihinizden dolayı sizleri kutluyorum." diye konuştu.

Sarıbıyık, Türkiye'nin dünya lideri olma yolunda ilerlediğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" olarak ortaya koyduğu daha müreffeh toplum ve dünya için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Programda, kopuz, müzik dinletisi ve "Anadolu Renkleri Halk Oyunları Gösterisi" sunuldu.

Organizasyon kapsamında açılan 150 stantta, el işi ürünler, sepet örücülüğü, şimşir kaşık yapımı, ahşap işçiliği, yöresel lezzetler, geleneksel üretim ve sanat dalları tanıtıldı. Firma ve kurumlarca da öğrencilere sektör hakkında sunum yapılarak kariyer planlama süreçlerine katkı sağlayacak bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SUBÜ'de 5. Geleneksel Türk Kültürü ve Kariyer Festivali - Son Dakika

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