Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Erenler, Karasu ve Sapanca'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 59 bin 400 dolu ve 7 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 bin 500 paket kaçak sigara,10 bin boş sigara kutusu ve 21 elektronik sigara ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.