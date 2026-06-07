Sakarya'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika
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Sakarya'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Sakarya\'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele
07.06.2026 11:56
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Sakarya'da kahverengi kokarca zararlısına karşı toplu mücadele başlatıldı, feromon tuzak ve ilaçlama kullanılıyor.

Sakarya'da, özellikle yaz döneminde etkili olan ve başta fındık olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arısı salımı, feromon tuzaklar ve ilaçlama yöntemleriyle mücadele ediliyor.

Sakarya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince zararlının popülasyonunun takip edilmesi, yayılımının önlenmesi ve üretimde oluşturduğu kayıpların azaltılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Kocaali ilçesine bağlı Şerbetpınarı Mahallesi'nde "Birlikte Mücadele, Bereketli Gelecek" sloganıyla düzenlenen toplu mücadele programında üreticilere ilaç desteği sağlandı, fındık üreticilerine bitki koruma ürünleri dağıtılarak traktörlerle toplu ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 167 bin dekar fındık arazisi bulunan ilçede kahverengi kokarcaya karşı kullanılan Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış 1000 kutu bitki koruma ürünü ile 160 "funnel" tipi feromon tuzağı dağıtıldı, yetkililerce 52 bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, kahverengi kokarca ile mücadelenin bireysel değil toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.

Kaymakamlık, belediye, ziraat odaları ve muhtarlıkların işbirliğiyle çalışma başlattıklarını anlatan Yüzücü, vatandaşların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla düzenlenen toplantılarla bilgilendirildiğini söyledi.

Yüzücü, "Bu zararlıya karşı etkili bir mücadele yürütülmezse hem vatandaşımızın geliri hem de ülke ekonomisi zarar görecektir. Bu nedenle mücadeleyi toplu şekilde yapmak zorundayız. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odaları ve muhtarlarımızla bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla "Kokarcayı Getir, Hediyeni Al" kampanyasını da hayata geçirdiklerini belirten Yüzücü, kampanyanın toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise fındığın hem Sakarya hem de Türkiye için stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu ifade etti.

Kahverengi kokarca ile mücadelenin yıl boyunca kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Baş, "Kış döneminde eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri, kışlak kontrolleri ve ilaç dağıtımlarıyla başlayan süreç, feromon tuzakların kurulması ve farklı yöntemlerle yapılan ilaçlama çalışmalarıyla devam ediyor. Özellikle yoğunluğun görüldüğü bölgelerde toplu ilaçlama faaliyetlerimiz sürüyor." diye konuştu.

Bu yıl mücadelede daha başarılı sonuçlar beklediklerini dile getiren Baş, üreticilerin konuya ilişkin bilinç düzeyinin arttığını ve toplu mücadelenin öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Baş, üreticilerin gerekli mücadeleyi yapmaması durumunda ilgili mevzuatlar kapsamında idari yaptırım uygulanabileceğini de sözlerine ekledi.

Fındık üreticisi Muhammet Resüloğlu, kahverengi kokarca nedeniyle fındıkta kalite kayıpları yaşandığını belirterek, "Zararlı, fındığın iç kısmında bozulmaya neden oluyor. Bu da randıman düşüklüğüne yol açıyor ve ürünün değerini azaltıyor." dedi.

Kaynak: AA

Kocaali, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Getir, Tuzak, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika

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