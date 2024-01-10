 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Murat Yeşil'den haber alamayan yakınları, durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Yeşil'in evinde ölü olarak bulunduğunu tespit etti. Ceset, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Ölüm sebebi ise otopsi sonucunda belirlenecek.

Sakarya\'da Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu
10.01.2024 - 09:25,
Abone Ol

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

İncilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında oturan Murat Yeşil'den (36) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Yeşil'in öldüğünü belirledi.

Ceset, savcılık incelemesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeşil'in kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika


10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Son Dakika
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:01:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement