Sakarya'da Kitap Sokağı Açıldı

21.02.2026 11:33
Ramazan ayını kültür ve sanatla buluşturan Kitap Sokağı, 13 yayınevi ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sakarya'da kurulan "Kitap Sokağı", ramazan ayının manevi iklimini kültür ve sanatla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Kültür Merkezi'nin önündeki alanda oluşturulan sokakta, 13 yayınevi, sahaf ve kitabevi yer alıyor.

Işıklar ve ramazana özgü motiflerle süslenen sokaktaki stantlarda Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, siyer kitaplarının yanı sıra edebiyat, tarih ve çocuk kitapları da bulunuyor.

Ramazanın manevi ikliminin yaşanmasını, gençlerin ve çocukların kitapla buluşmasını, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlanmasını amaçlayan Kitap Sokağı, ramazan boyunca 7'den 70'e ziyaretçilerini 10.00-00.00 saatlerinde ağırlayacak.

"Kitap Sokağı'nın insanların hem vakit geçirmelerine hem de bilgi edinmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, her kesimden insanın okuma dünyalarına katkıda bulunmak ve akşamları sahaflarla zaman geçirmelerine imkan sunmak adına sokağın canlı ve hareketli olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazanın rahmet ve mağfiret ayı olduğunu belirten Alemdar, "Ramazanın huzur ve huşu içerisinde geçebilmesi için daha dingin, sağlıklı ve sakin olmaya ihtiyaç var. İnsanlarımızın da zamanını kitap okuyarak, dua ederek geçireceklerine inanıyorum. Burada her tür kitabın olması, ramazanın feyzine yakışacak eserlerin burada sergilenmesi, insanlara daha iyi hizmet sunmuş olacak. Kitap Sokağı'nın insanların hem vakit geçirmelerine hem de bilgi edinmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kitap Sokağı'nda standı bulunan kitapçı Tekin Ay da sokağa insanların rağbet gösterdiğini dile getirerek, ramazan dolayısıyla insanların daha çok Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğini ifade etti.

Sokağı ziyaret eden Hüseyin Pınarlı ise burada manevi duyguları yoğun yaşandığını anlatarak, "Dini bilgiler içeren güzel kitaplar var. Herkesin bu sokaktan bir kere de olsa geçmesini tavsiye ederim." dedi.

Ziyaretçilerden Ayşe Bolat da sokağın güzel bir düşüncenin ürünü olduğunu, buradan istifade ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

