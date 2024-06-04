Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Sakarya\'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Adapazarı ilçesindeki zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını kontrol etti. Alış ve satış fiyatlarını inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olup olmadığını denetledi. Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, kurallara uyan market yetkililerine teşekkür ederek, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

04.06.2024 12:19
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Sakarya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesindeki zincir marketlerde denetim yapan İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak evrakları kontrol etti.

Marketlerdeki ürünlerin alış ve satış fiyatlarını inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olup olmadığını denetledi.

Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, kurallara uyan market yetkililerine teşekkür ederek, kent genelinde denetimlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika
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