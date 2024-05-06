Sakarya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Sakarya\'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden Alperen Şimşek'in (22) kullandığı motosiklet bariyere çarptı. Kazada Şimşek hayatını kaybederken, motosiklet ise aydınlatma direğine çarptıktan sonra 200 metre sürüklendi. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Şimşek'in cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

06.05.2024 02:21
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden Alperen Şimşek'in (22) kullandığı 54 AKC 464 plakalı motosiklet, Tuzla Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Sürücü yola savrulurken, motosiklet aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza yerine gelen Şimşek'in yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA

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