Sakarya'da Öğrenciler Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'da yurtta yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 19 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördü.
Serdivan ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerde akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.
Serdivan Devlet Hastanesi'ne başvuran 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Genel sağlık durumları iyi olan öğrenciler, işlemlerinin ardından taburcu edildi.
Yiyecek ve içeceklerden numunenin alındığı olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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