Sakarya'da Öğrenciler Pide Yaparak Ramazanı Kutladı

01.03.2026 11:13
Sakarya'da, ilkokul öğrencileri 'Ramazan'ın Manevi İklimi' etkinliğinde pide yaparak ramazanı yaşadı.

Sakarya'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, ramazanın manevi atmosferini pide yaparak yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik çeşitli eğitsel ve sosyal faaliyetler yapılıyor.

Bu kapsamda Bahçelievler Gazi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte 4. sınıftan 36 öğrenci, ramazanın manevi iklimini mutfak atölyesine taşıdı.

Pide yapmak için kolları sıvayan minik şefler, yoğurdukları hamuru oklava yardımıyla açtıktan sonra üzerine çörek otu ve susam serpip fırına verdi.

Öğrenciler, kendi elleriyle hazırlayıp fırına verdikleri pideleri iftar sofrasında tüketmek üzere evlerine götürdü.

Etkinlikte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımıyla öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişiminin teşvik edilmesi amacıyla yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" çerçevesinde bazı veliler de yer aldı.

Ramazan boyunca mutfak atölyesinde öğrenciler gruplar halinde pide ve ramazan şerbeti ve güllaç yapmaya devam edecek.

"Öğrencilerin ramazanı okulda doya doya yaşamaları için tüm imkanları sağlamaya çalışıyoruz"

Okul müdürü Cemal Yamak, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının çocukların okullarda "yaparak ve yaşayarak öğrenmesini" önemsediğini, bu doğrultuda okulda 2 yıl önce mutfak atölyesi açtıklarını söyledi.

Mutfak atölyesinde öğrencilerin severek uygulamalar yaptığını belirten Yamak, "Burada üretiyorlar ve üretimin parçası oluyorlar. Ayrıca ürettiklerini de tadarak değerlendiriyorlar. Ramazanın gelmesiyle burası daha çok önem kazandı. Çocuklarımız burada birçok faaliyeti yapabiliyorlar." dedi.

Yamak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini, çocukların ramazan sevincini doyasıya yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zaten böyle bilinç onlarda vardı, okulla da bütünleşince çok daha güzel oldu. Öğrencilerimiz mutfak atölyesinde bu seneki uygulamamızda ramazan pidesi yapıyor. Bunu da severek uyguluyorlar. Hem kendi yaptıkları pidenin tadına bakacaklar iftarda hem de ailelerine de sürpriz yapmış olacaklar. Çok heyecanlılar, bu işten keyif aldılar. Ramazanın manevi havasını okulda öğrencilerimizin daha fazla hissetmesine imkan sağlamak düşüncesiyle hareket ettik."

Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca davul çalan öğrencilerin sınıfları gezerek maniler okuduğunu, tiyatro gösterileri hazırlandığını, Hacivat ve Karagöz oyununun sergilendiğini anlatan Yamak, öğrencilerin ramazanı okulda doya doya yaşamaları için tüm imkanları sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Ramazanın ruhunu daha çok hissettiler"

Sınıf öğretmeni Sinan Kotan, mutfak atölyesinde belirli günlerde yöresel ürünler hazırladıklarını, ramazan dolayısıyla ise pide yapmaya karar verdiklerini belirtti.

"Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" doğrultusunda ailelerden de destek aldıklarını anlatan Kotan, "Öğrencilerimiz bu süreçte olabildikçe heyecanlılar, ramazanın ruhunu daha çok hissettiler. Özellikle ailelerin de desteği bizim için önemli. Birlikte yaptıkları için hem aileyi sürece katmış oluyoruz hem de öğrenci daha kalıcı, daha zevk alarak daha mutlu olarak öğrenme sürecini tamamlamış oluyor." diye konuştu."

Mutfak eğitmeni Didem Kosovalı da ana sınıfından 4. sınıfa kadar öğrencilere mutfak atölyesinde eğitim verdiklerini, bu kapsamda pizza, poğaça, kurabiye, turşu, zeytin, elma sirkesi gibi ürünler hazırladıklarını dile getirdi.

Kosovalı, 36 öğrencinin hamur yoğurmaktan pişirmeye kadar pide yapımının her aşamasında yer aldığını anlatarak, "Atölye derslerine geldiklerinde o sevinç o heyecan zaten var. Bu sefer artı heyecanla geldiler. Ramazana özgü olduğu için, evlerine pide götürecekleri için daha özenle, daha keyifle geldiler." dedi.

Öğrenci Ömer Faruk Suna, etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mutfak becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan veli Seyran Suna da ramazan ayında okulda bu tür etkinliklerin yapılmasının güzel olduğunu belirterek, çocuklara maneviyatın, huzurun, yardımlaşma ve dayanışma duygularının hissettirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

