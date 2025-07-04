Sakarya\'da Sahte İçki Operasyonu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 115 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Karasu ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen G.K.'nin (59) ikametgahına operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 60 litre kaçak/sahte alkol, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması, 1 alkol ölçüm çubuğu (Bomesi) ele geçirildi. Şüpheli G.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.K. işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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