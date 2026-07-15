SAKARYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 1 ton etil alkol ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. İstanbul'dan Ankara yönüne giden K.D. (38) yönetimindeki kamyon, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi Bekirpaşa Gişeleri'nde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, yaklaşık 4 ton sahte içki üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 1 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan K.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?