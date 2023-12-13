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Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın 3 ilçesinde düzenlenen operasyonda, özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

13.12.2023 - 16:51,
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SAKARYA'nın 3 ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi için Adazapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 89 adet fişek, 60 adet tüfek fişeği ve silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

Sakarya\'da silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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