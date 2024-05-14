Sakarya\'da su tarifelerine yüzde 20 indirim kararı kabul edildi

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Sakarya'da su tarifelerine yüzde 20 indirim kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclisin mayıs ayı olağan toplantısı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi.

Alemdar'ın kısa süre önce müjdesini verdiği su tarifelerine yüzde 20 indirim kararı, meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe konuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, hizmet ve proje maliyetlerinin daha da düşürülmesi için çalışma yaptıklarını, gelecek süreçte birçok projenin ihalesiz ve belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirileceğini bildirdi.

Bu politika sonucunda düşen maliyetlerin vatandaşa yine indirim olarak yansıyacağına işaret eden Alemdar, şunları kaydetti:

"ADASU HES, su üretiminde kullandığımız enerjinin yüzde 25'ini üretmek üzere devreye alındı. Sonrasında Akçay Barajı 40 milyon metreküp su ihtiyacını karşılaması için hayata geçirildi. Üzerine yapılan HES'ler aynı zamanda enerji üretimi de sağlayan kaynak. Karaman'da kurulan GES ile de şehrin yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. Tüm bu tesislerin toplam gelirine ve enerji üretimine bakıldığında maliyet artışının enerjiden kaynaklanmadığı açıkça görülmektedir. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarımızla elimizdeki imkanları doğru kullanarak maliyetlerimizi daha da düşüreceğimize inanıyoruz."

Alemdar, SASKİ'nin ihalesiz iş yapabilecek düzeyde güçlü bir kurum olduğuna değinerek, "Bundan sonraki süreçte elimizdeki imkanlarla, makinelerimizle işlerimizi kendimiz yapacağız. Önümüzdeki günlerde belediye genelinde maliyetlerimizi daha da düşüreceğiz ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti daha uyguna sunacağız." ifadelerini kullandı.