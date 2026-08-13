Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Rüstemler Mahallesi Adapazarı-Karasu yolunda İ.S. idaresindeki 54 DM 123 plakalı hafif ticari araç ile Ö.T'nin kullandığı 06 DIN 286 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yolcular T.T, N.G. ve Aras T. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Aras T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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