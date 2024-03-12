Sakarya\'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Sercan Pekcan'ın kullandığı 54 HD 308 plakalı traktör, Karaçalılık Mahallesi Merabaşı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, aracın altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Pekcan'ın cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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