Sakarya\'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Mustafa Varank: Şehirlerimize ve ilçelerimize sahip çıkacağız

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, şehirlerin ve ilçelerin ihtiyaçlarını belirleyerek daha yaşanılabilir bir hale getireceklerini söyledi. Varank, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlardan destek isteyerek, Cumhur İttifakı ile şehirleri daha güzel bir şekilde yöneteceklerini ifade etti.