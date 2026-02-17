Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yeni Mahalle'de çalışma yürütüldü.

B.M. (26) ve T.K'ya (28) ait 2 adres ve 1 araçta yapılan aramada 13 parça halinde 1,65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.