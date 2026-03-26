Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yongalık Mahallesi'nde "sokak satıcıları"na yönelik operasyonda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 196 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
