Sakarya'da yağış uyarısı üzerine okullarda 15 Ekim'de eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Sakarya'da yağış uyarısı üzerine okullarda 15 Ekim'de eğitime 1 gün ara verildi

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Sakarya Valiliği, turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine okullarda, üniversiteler hariç 15 Ekim'de eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Anaokulu ve ilkokul çocuğu olan kadın kamu personeli ile malul, engelli, kronik hastalığı olan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

SAKARYA genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda, üniversiteler hariç, 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Beklenen kuvvetli yağışın günlük hayatı olumsuz etkilemesinin ve ulaşımda aksamalara neden olmasının değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, üniversiteler hariç 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

KÜÇÜK ÇOCUKLU VE HAMİLE KADIN ÇALIŞANLARA İZİN

Eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da yağış uyarısı üzerine okullarda 15 Ekim'de eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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