Sakarya\'da Yeşil Afet Eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen "Yeşil Afet Sistemleri ile Afet Risk Azaltmada Kurumsal Güçlenme" projesi kapsamında Sakarya'da eğitim programı düzenlendi.

Erasmus+ KA210-ADU programı kapsamında da desteklenen, afet risk azaltımında çevre dostu yaklaşımları ve kurumsal işbirliğini güçlendirmesi amaçlanan projenin Türkiye ayağında, Sakarya Valiliği bünyesindeki AFAD Konferans Salonu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Salonu ve AFAD İl Müdürlüğü Sapanca Yanık Birliği'nde eğitimler gerçekleştirildi.

Sakarya AFAD'ın da paydaşlar arasında yer aldığı uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, afet yönetimi, risk azaltma, müdahale süreçleri ve saha uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de desteklenen programda, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlandı.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya'dan "Europalmente" ve Macaristan'dan "Ecocenter Alapitvany" sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı eğitimlerin sonunda belge verilen projeyle, afet risklerinin azaltılmasında sürdürülebilir ve çevre dostu yaklaşımların geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve kurumlar arası kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin ilk eğitimleri Sakarya'da yapıldı

AFAD Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman, AA muhabirine, Sakarya AFAD İl Müdürlüğünün de paydaşları arasında yer aldığı "Yeşil Afet Sistemleri ile Risk Azaltmada Kurumsal Güçlenme" projesinin ilk toplantısının Sakarya'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

İtalya ve Macaristan'dan gelen misafirlerin katılımıyla düzenlenen ilk buluşma için Sakarya İl Müdürü Bekir Şen ve ekibine teşekkür eden Yaman, "Bu projeyle, İtalya-Macaristan-Türkiye arasında afet yönetim sistemlerindeki tecrübe paylaşımı dahil olmak üzere, karşılıklı saha ziyaretleri, diğer paydaşlar belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerimizle bir araya gelerek, afet yönetim sistemlerimizi ve Türkiye'nin bu alandaki güçlü tecrübesini paydaşlarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yaman, Sakarya'daki programın ardından İtalya ve Macaristan'a AFAD Başkanlığı ve taşra teşkilatının temsilcileriyle çalışma ziyaretleri yapacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bizler de orada onların sistemlerini, afet yönetim süreçlerini yerinde görmek üzere ekiplerimizi göndereceğiz. Böylelikle hem afet yönetiminde ülkeler arası birlikteliğin, güçlenmenin adımlarını atıyoruz, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da personelimizin bu ülkelerle diyaloglarını artırmayı amaçlıyoruz."

"Türkiye'nin kapsamlı hazırlık içinde olması dikkat çekici"

Macaristan merkezli sivil toplum kuruluşu "Ecocenter Alapitvany" üyesi Dorina Takacs Hamvas, ülkelerinde büyük depremlerin çok sık yaşanmadığı için şanslı olduklarını ancak daha çok sel ve sele bağlı afetlerle karşılaştıklarını anlattı.

Türkiye'de gerçekleştirilen bu tür çalışmaların ve doğal afetlere yönelik hazırlıkların kendisini oldukça etkilediğini dile getiren Hamvas, Türkiye'nin, nüfus ve yüzölçümü bakımından Macaristan'dan daha büyük olmasına rağmen, özellikle deprem başta olmak üzere afetlere karşı bu denli kapsamlı hazırlık içinde olmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Hamvas, proje sayesinde kendi bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını, doğal afetler konusunda kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İtalya'dan "Europalmente" üyesi Antonio Scuto da bu çalışmanın kendileri için bir ilk olduğunu ifade etti.

Yaşadığı bölgede aktif volkanların bulunması nedeniyle deprem ve yanardağ patlaması riskinin her zaman var olduğuna işaret eden Scuto, daha önce de deprem gibi doğal afetlerle karşı karşıya kaldıklarını, bu tür projelerin toplumda farkındalığı artırma açısından son derece önemli ve faydalı olacağını düşündüğünü söyledi.