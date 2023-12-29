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Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 sürücü tutuklandı

Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı. Kazaya karışan 7 sürücü gözaltına alındı. H.Ö., O.K. ve S.S. tutuklanırken, diğer sürücüler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya\'da zincirleme trafik kazasında 3 sürücü tutuklandı
29.12.2023 - 23:44,
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3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sakarya'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasının ardından yolcu otobüsü şoförü H.Ö. (42) ile kazaya karışan diğer otobüs, TIR ve araçların sürücüleri M.D. (53), F.Ç. (30), S.S. (37), H.A. (46), O.K. (54) ve E.A. gözaltına alındı. Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 sürücüden H.Ö., O.K. ve S.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme' suçlamasıyla tutuklandı. E.A., H.A. ve M.D. ifadelerinin ardından F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 sürücü tutuklandı - Son Dakika
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