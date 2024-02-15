Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ndeki yasa dışı dinleme davası devam ediyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından 1 tanık dinlenildi.
Sanıklardan A.A'yı tanıdığını belirten tanık R.S.K, " Ankara'dayken tam tarihini hatırlamamakla 1994-1995 yıllarında sanıkla aynı örgüt evinde kalmıştım. Sanığın bu yapıyla ilgili başka eylemine şahit olmadım." dedi.
Sanık ve avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.
Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.
Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına, 7 tanığın dinlenilmesi için işlem yapılmasına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İddianameden
Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan dava birleştirilmişti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.
Öte yandan firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme davası devam ediyor - Son Dakika
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