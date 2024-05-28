Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası devam ediyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası devam ediyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanması sürüyor. Duruşmada tanıklar dinlendi ve sanık avukatları aleyhte ifadeleri kabul etmediklerini belirtti. Cumhuriyet savcısı eksikliklerin giderilmesini ve firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

28.05.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanması sürdü.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıklar dinlenildi.

Tanık A.D, sanıklardan M.I'yı tanıdığını ifade ederek, "Bizzat görgüye dayalı bir bilgim yoktur, sadece sanığın başka bir grupta sohbetlere katıldığnı duymuştum. Duyuma dayalı bilgim dışında başka bir bilgim yoktur." dedi.

Tanık M.D. de sanıklardan G.A'yı tanıdığını belirterek, "2006-2009 yıllarında beraber çalıştık. Ben örgütle alakalı sohbetlere katılıyordum. Sanığın da başka bir grupta sohbetlere katıldığını biliyordum, başka bir bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Sanık ve avukatları da tanık ifadelerindeki aleyhe hususları kabul etmediklerini, önceki beyanlarını yinelediklerini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına ve bir sanığın "ByLock" içeriklerinin mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Mustafa Aktaş, Ali Bilkay, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement