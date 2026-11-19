Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Erenler Kaymakamı Metin Kubilay'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kocaeli Dilovası Kaymakamlığından Sakarya'nın Erenler Kaymakamlığına atanan Kubilay, Çetin ve beraberindekileri kabul etti.

Kubilay, ziyaretlerinden dolayı Çetin ve yönetimine teşekkür ederek, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle iletişim halinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sakarya Valiliği öncülüğünde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret göstereceklerini kaydeden Kubilay, Sakarya basınının güçlü bir yapıya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Çetin de Sakarya basını hakkında bilgi verdiği Kubilay'a yeni görev yerinde başarılar diledi.