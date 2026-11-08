Sakarya Hendek'teki Dikmen Yaylası'nda 40 santim kar var, yaylalar beyaza büründü - Son Dakika
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Sakarya Hendek'teki Dikmen Yaylası'nda 40 santim kar var, yaylalar beyaza büründü

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Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerindeki 1200-1400 rakımlı yaylalar, etkili kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda 40 santim kar bulunduğu belirtildi.

DÜZCE/ Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kentte etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Rakımları 1200 ila 1400 arasında değişen Sinekli, Balıklı, Odayeri, Topuk, Eğrelti ve Kardüz yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kış manzaraları oluştu.

Sakarya

Sakarya'da da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla yaylalar beyaza büründü.

Yaylalardaki ağaçlarda sonbaharın renkleri ve beyaz örtü hakim oldu.

Karla kaplanan Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda güzel görüntüler oluştu.

Yayla sakinlerinden Menderes Ayvaz, "Yaylada 40 santim kar var. Bu sene kar hızlı ve güzel geldi. Burada doğa çok güzel. Güzel bir manzara oluştu. Herkesi bu doğa ve güzelliğe bekleriz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Hendek'teki Dikmen Yaylası'nda 40 santim kar var, yaylalar beyaza büründü - Son Dakika
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