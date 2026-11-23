Sakarya Karasu'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi. Cenaze, Karasu Merkez Çarşılı Camisi'nde öğlen vakti kılınan namazın ardından Tuzla Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi.
Hastane morgundan yakınlarınca alınan Zeynep Asan'ın (30) cenazesi, Karasu Merkez Çarşılı Camisi'ne getirildi.
Asan'ın cenazesi, öğlen vakti kılınan namazın ardından Tuzla Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Karasu'da Doğu Karadeniz Caddesi'nde T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil ile Selanik Caddesi'nden yola çıkan Asan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpışmış, Asan'ın olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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