Sakarya Karasu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 123 kök kenevir ve 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karasu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda,123 kök kenevir, 75 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile fişekler, 1 dron, 2 cep telefonu ve 1 dedektör ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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