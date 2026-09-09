Sakarya Karasu\'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karasu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda,123 kök kenevir, 75 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile fişekler, 1 dron, 2 cep telefonu ve 1 dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.