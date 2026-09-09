Sakarya Karasu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya Karasu\'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 123 kök kenevir ve 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karasu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda,123 kök kenevir, 75 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile fişekler, 1 dron, 2 cep telefonu ve 1 dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Karasu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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