Sakarya'da Kadın Cinayetlerine 'Dur' Eylemi

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Sakarya, katledilen Narin ve Sehle için tek yürek oldu

Kadın cinayetlerine 'Dur' demek için sessiz eylem yaptılar

SAKARYA - Katledilen Narin Güran ve sevgilisi tarafından başından silahla vurularak öldürülen Sehle için Sakarya'da sessiz eylem gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ve Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi tarafından başından silahla vurularak katledilen 35 yaşındaki Sehle Gündüz'ün katledilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu çerçevede Sakarya Kadın Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, sessiz eylem düzenlendi. 'Narin'in ölümünü karanlıkta bırakmayacağız', 'Narin için, Sehle için adalet istiyoruz', 'Katilleri tanıyoruz' yazılı pankartları alan vatandaşlar, yerde yaktıkları mumların yanına oturarak sessiz eylem gerçekleştirdi. Motosikletli bir grupta gerçekleştirilen eyleme destek verirken grup adına konuşan Özgül Kahraman, "Söylenecek çok söz yok. Uzun zamandır devam eden kadın cinayetleri diğer taraftan kaybettiğimiz nice Narinler için buradayız. Sessiz bir eylem yapacağız bu sesliğimiz çaresizliğimizden değil bu sessizliğimiz daha fazla çığlık olup hala bu cinayetleri durdurmayanların kulaklarına ulaşsın diyedir. Çünkü biz kadınlar ne bu çocuklarımızı ne de diğer yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı kız kardeşlerimizi daha fazla karanlığa teslim etmek istemiyoruz" dedi.