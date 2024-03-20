Sakarya'nın Hendek ilçesi Türkiye'nin en kirli havasına sahip 3'üncü merkezi

Sakarya'nın o ilçesi Türkiye'nin en kirli havasına sahip 3'üncü merkezi
İlçedeki hava kirliliği, DSÖ'nün yıllık hava kalitesi kılavuz değerinin 8,6 katı olarak belirlendi
SAKARYA - Ülkelerin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre, Türkiye'nin en kirli havasına sahip 3'üncü merkezi Sakarya'nın Hendek ilçesi olarak belirlendi.
134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu açıklandı. Bu çerçevede, metreküp başına düşen ince parçacıklı madde yoğunluğunu ölçümlerini esas alınarak hazırlanan raporda Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44'üncü sırada olduğu belirlendi. Türkiye'deki en kirli havaya sahip olan şehirlerin ilk sırayı Iğdır, ikinci sırayı Osmaniye alırken üçüncü sırayı ise Sakarya'nın Hendek ilçesi aldı. Iğdır'ın PM2.5 ortalaması 47,2, Osmaniye'nin ise 38,5 olarak ölçülürken Hendek ilçesinin ortalaması 37,3 olarak kayıtlara geçerken Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık hava kalitesi kılavuz değerinin 8,6 katı olduğu belirlendi.
"İlçemizde hava kirliliği hissediliyor"
Hava kirliliği hakkında konuşan vatandaş Erol Kırcı, "Hava kirliliği araçların sayısının artmasından, sanayiden olabilir. Eskisi kadar odun ve kömür yakan yok. En çok hava kirliliğine sebep olan sanırım araçlarla birlikte sanayi olabilir. İlçemizde hava kirliliği hissediliyor" dedi.
"Beni şok etti"
Zeki Mutlu ise, "Hava kirliliğinin sanayileşmeden dolayı olduğunu tahmin ediyorum. Normalde doğalgazımız var, kömür yakma oranımız düştü ama sanayileşmenin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yeşillik içerisinde olan ilçemizde yüksek oranlı hava kirliliği beni şok etti" diye konuştu.
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