Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşan dereler nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşanırken, sel sularına kapılan bir bungalovun sürüklendiği anlar yaşanan afetin boyutunu gözler önüne serdi.

BUNGALOV SEL SULARINA KAPILIP SÜRÜKLENDİ

Sapanca'da etkisini artıran sağanak yağış, Muradiye Mahallesi'nde korkutan görüntülere neden oldu. Yağışın ardından dere yataklarında su seviyesi hızla yükselirken, akıntının şiddeti de arttı. Dere kenarında bulunan bir bungalov, artan su debisinin etkisiyle yerinden koparak dereye kapıldı. Güçlü akıntıya karşı koyamayan yapı, sel sularıyla birlikte sürüklendi. Bungalovun dere içerisinde sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, suyun gücünün yapıyı sürükleyecek seviyeye ulaştığı görüldü. Yaşanan olay, şiddetli yağışın dere kenarındaki yapılar üzerinde oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu.