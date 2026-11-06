Sakarya Valiliği, iç ve yüksek kesimlerde yarın gece zirai don uyarısı yaptı

Sakarya Valiliği, yarın gece ve pazar sabahı etkili olması beklenen zirai dona karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, yarın saat 22.00'dan pazar günü saat 10.00'a kadar soğuk havayla beraber kentin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.