Sakarya Valiliği, iç ve yüksek kesimlerde yarın gece zirai don uyarısı yaptı

Sakarya Valiliği, iç ve yüksek kesimlerde yarın gece zirai don uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın 22.00'den pazar 10.00'a kadar kentin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğini duyurdu. Açıklamada, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Sakarya Valiliği, yarın gece ve pazar sabahı etkili olması beklenen zirai dona karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, yarın saat 22.00'dan pazar günü saat 10.00'a kadar soğuk havayla beraber kentin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kaynak: AA
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